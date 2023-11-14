طنطا يصعق النجوم بثنائية في بطولة دوري المحترفين

حقق فريق طنطا فوزًا غاليًا على نظيره نجوم المستقبل بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد طنطا ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين .

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بدأ فريق النجوم المستقبل السيطرة على أول 10 دقائق من عمر الشوط الأول .

في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول حصل فريق نجوم المستقبل على ركلة الجزاء سجلها أحمد أيمن على يمين الحارس.

فيما سجل هدف التعادل كريم أسامة هدف التعادل في شباك نجوم المستقبل من خلال كرة عرضية وصلت للمنطقة الجزاء سجلها كريم أسامة .

شهدت مباراة طنطا ونجوم المستقبل واقعه طرد للاعب طنطا بعد تسجيله هدف التعادل في شباك نجوم المستقبل مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين .

أحرز كريم أسامة لاعب طنطا هدف التعادل في شباك النجوم في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول واحتفل اللاعب بخلع قميص فريق طنطا ثم حصل على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء ليتلقي اللاعب البطاقة الحمراء..

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين طنطا و نجوم المستقبل بهدف لكل فريق .

وفي الدقيقة 51 سجل محمد عاطف لاعب طنطا الهدف الثاني في شباك نجوم المستقبل .

وبدأ طنطا بهذا التشكيل لمباراة النجوم المستقبل

في حراسة المرمي: أحمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: الحسيني سمير، احمد علي، ساهر عبد المنعم، اسامه النجار.

خط الوسط: حسام غالي، حسون محمد، احمد السيد.

خط الهجوم: كريم اسامة، محمد عاطف، نانا انتوي.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء ، بفوز طنطا على نظيره نجوم المستقبل بهدفين مقابل هدف واحد .

بهذه النتيجة، رفع فريق طنطا من رصيده عند النقطة 11 ليحتل المركز التاسع في ترتيب دوري المحترفين ، فيما توقف رصيد نجوم المستقبل عند النقطة 6 ليحتل المركز الثامن عشر.