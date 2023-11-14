أنتوي يقود هجوم طنطا أمام النجوم في دوري المحترفين

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق الذي سوف يخوض به لقاءه أمام فريق النجوم والذي سوف يجمع بينهما على ملعب طنطا في تمام الثانيه والنصف عصرا في إطار منافسات الجولة الثامنة لدوري المحترفين.

اقرأ أيضًا..

وشهد التشكيل قيادة أنتوي لخط الهجوم ومشاركة احمد علي،

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

في حراسة المرمي: أحمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: الحسيني سمير، احمد علي، ساهر عبد المنعم، اسامه النجار.

خط الوسط: حسام غالي، حسون محمد، احمد السيد.

خط الهجوم: كريم اسامة، محمد عاطف، نانا انتوي.

بينما يجلس على دكه البدلاء كل من:

مصطفي الكومي "حارس مرمي"، محمد مصطفي حموشه، فارس طارق، احمد الشامي، محمد محسن شيكا، محمد السيد عبد الهادي، محمد رمضان، ابراهيم جمال، شريف مجدي.

ويدير اللقاء تحكيما حكم الساحه محمد عبد الحافظ، مساعدين علي طلبه، عمران فريج، حكم رابع السيد عبيد.

ويحتل طنطا المركز الـ١٥ برصيد ثمانية نقاط بينما يحتل فريق النجوم المركز الـ١٨ برصيد ستة نقاط.