الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنتوي يقود هجوم طنطا أمام النجوم في دوري المحترفين

طنطا
طنطا

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق الذي سوف يخوض به لقاءه أمام فريق النجوم والذي سوف يجمع بينهما على ملعب طنطا في تمام الثانيه والنصف عصرا في إطار منافسات الجولة الثامنة لدوري المحترفين.

اقرأ أيضًا.. 

txt

الأشعه تثبت سلامة لاعب طنطا والعناية الإلهية تنقذه من الموت

وشهد التشكيل قيادة أنتوي لخط الهجوم ومشاركة احمد علي، 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

في حراسة المرمي: أحمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: الحسيني سمير، احمد علي، ساهر عبد المنعم، اسامه النجار.

خط الوسط: حسام غالي، حسون محمد، احمد السيد.

خط الهجوم: كريم اسامة، محمد عاطف، نانا انتوي.

بينما يجلس على دكه البدلاء كل من:

مصطفي الكومي "حارس مرمي"، محمد مصطفي حموشه، فارس طارق، احمد الشامي، محمد محسن شيكا، محمد السيد عبد الهادي، محمد رمضان، ابراهيم جمال، شريف مجدي.

ويدير اللقاء تحكيما حكم الساحه محمد عبد الحافظ، مساعدين علي طلبه، عمران فريج، حكم رابع السيد عبيد.

ويحتل طنطا المركز الـ١٥ برصيد ثمانية نقاط بينما يحتل فريق النجوم المركز الـ١٨ برصيد ستة نقاط.

الجريدة الورقية