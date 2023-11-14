مذكرة تفاهم بين جامعتي النيل الأهلية والإسكندرية للتعاون البحثي

وقعت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، مذكرة تفاهم مع جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وتستهدف مذكرة التفاهم توطيد التعاون بين الطرفين والتنسيق فيما بينهما في عدد من المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

تفاصيل التعاون بين جامعتي النيل الأهلية والإسكندرية

نص البروتوكول بين جامعتي النيل الأهلية والإسكندرية على طرح درجات علمية ودورات تدريبية منبثقة من برنامج علم الصيدلة الجيني والطب التشخيصي، والتعاون في مجال دبلومة الصيدلة الوراثية.

كما ينص البروتوكول بين جامعتي النيل الأهلية والإسكندرية على تبادل زيارات القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والقيام بالبحوث المشتركة، والمشاركة في إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل والحلقات الدراسية وتبادل الدوريات والمجلات العلمية والمؤلفات وإتاحة الفرصة لعدد من الطلاب للتدريب.

وتستهدف مذكرة التفاهم أيضًا المشاركة في تحكيم الابحاث المقدمة للنشر في المجلات العلمية وتبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المعامل والمراكز البحثية وتشجيع مشاركة الأساتذة في المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة.

ورحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الاهلية، بالتعاون الوثيق مع جامعة الإسكندرية، الأمر الذي من شأنه تقديم كل طرف الدعم الأكاديمي للطرف الآخر بما يساعد أعضاء هيئة التدريس والطلاب على نقل الخبرات وتبادلها فيما بينهما.

