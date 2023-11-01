جامعة النيل الأهلية تستقبل وفد الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

استقبلت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، وفد رفيع المستوى من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك في إطار بحث سبل التعاون والشراكة بين جامعة النيل الأهلية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

تأتي الزيارة في إطار توسيع دائرة الشراكات التي تقوم بها جامعة النيل الاهلية مع عدد من الجامعات العلمية والبحثية المماثلة للجامعة في تخصصاتها، وتم خلال الزيارة النقاش حول أساليب وطرق التعاون المختلفة على المدى القريب خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر.

ضم وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كلا من البروفيسور توشي فوكودا نائب رئيس الجامعة للأبحاث ورئيس IEEE لعام 2020 وهو بالأساس قادم من جامعة واسيدا اليابانية، والبروفيسور كازونوري أويدا المنسق العام لإدارة الهندسة وعلوم الكمبيوتر وهو من جامعة واسيدا، والبروفيسور كيجي كيمورا منسق مركز أنظمة الحوسبة الخضراء بجامعة واسيدا، والبروفيسور ياسوتاكا وادا المنسق العام لإدارة الهندسة وعلوم الكمبيوتر وهو من جامعة ميسي اليابانية.

خلال الزيارة قام وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب في جامعة النيل الاهلية، بإطلاق الفرع المهني للجمعية الدولية لآلات الحوسبة (ACM)، وكذلك تفقد وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عدد من المراكز البحثية بالجامعة وزيارة مبادرة رواد النيل والتعرف عليها وعلى دور الجامعة في خدمة المجتمع.

تعاون بين جامعة النيل والجامعة اليابانية

رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بالتعاون المستقبلي بين جامعة النيل والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، معربا عن تفاؤله بهذه الشراكة التي ستساهم بشكل كبير في تطوير أبحاث الجامعة في مجال التكنولوجيا، خاصة وأن الحديث تطرق إلى التعاون ما بين الجامعتين النيل الاهلية واليابانية المصرية، وسيمتد إلى تعاون أوسع وأشمل بين جامعة النيل الأهلية بمصر وعدد من الجامعات اليابانية الموجودة هناك في اليابان.

وقال رئيس جامعة النيل الاهلية إن سياسة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تقوم على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وهي من الأهداف المهمة التي تقوم على اساسها فلسفة جامعة النيل الاهلية وهي نشر ثقافة الابتكار ودعم رواد الاعمال، كما أن كل خريجي جامعة النيل الأهلية لهم دور عظيم في مجال تخصصهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدون مناصب مرموقة في الشركات الكبرى بالخليج ودول أوروبا وأمريكا وأن الجامعة تقدم برامج تدريبية متميزة وتحتضن برامج ريادة الأعمال وتدعمها وتقوم على رعايتها بداية من مرحلة الفكرة حتى التنفيذ وقياس المخرجات.

وقدم البروفيسور ياسوتاكا وادا المنسق العام لإدارة الهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة ميسي اليابانية محاضرة لطلاب جامعة النيل الأهلية حملت عنوان "نحو حوسبة تقريبية على مستوى تصنيف تطبيقات الحوسبة عالية الأداء" ومحاضرة أخرى قدمها البروفيسور كيجي كيمورا منسق مركز أنظمة الحوسبة الخضراء بجامعة واسيدا اليابانية عنوانها "تطوير مترجم OSCAR التعاوني متعدد النواة ذو الطاقة المنخفضة للروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي".

يذكر أن أنه كان في استقبال وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أحمد المهدي، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الاهلية، والرئيس المؤسس للفرع المهني للجمعية الدولية لآلات الحوسبة(ACM)



