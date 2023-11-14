مجلة جامعة أسيوط للعلوم الزراعية تحصل على تصنيف Q1 من (Arcif) لعام 2023

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن نجاح مجلة "أسيوط للعلوم الزراعية" الصادرة عن كلية الزراعة بالجامعة في تحقيق معايير اعتماد مُعامل التأثير، والاستشهادات المرجعية؛ للمجلات العلمية العربية (أرسيف – ARCIF)، المتوافقة مع المعايير العالمية، والبالغ عددها نحو (32) معياراً لتحصل بذلك على معامل تأثير عام( 0.069) ؛ وذلك ضمن تقريره السنوي الثامن للمجلات، لعام 2023م.

كما صُنفت المجلة فى تخصص العلوم الزراعية وذلك من إجمالي (24) مجلة علمية تم تقييمها على مستوى الوطن العربى؛ ليتم تصنيفها في الفئة الأعلى(Q1) ، وهي الفئة الأولى في هذا التخصص.

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي بخالص التهنئة لأسرة تحرير المجلة العلمية، وكافة القائمين عليها، من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين، على ما بذلوه من جهد ؛ في الحفاظ على جودة الأبحاث المنشورة في المجلة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي أن إدارة الجامعة تحرص على دعم المجلات العلمية الصادرة عن الكليات؛ وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي؛ حيث تعمل الجامعة على توفير كافة الإمكانيات التي تساعد الباحثين على العمل، والإبداع ، ومواصلة إنتاجهم البحثي؛ وذلك يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة دولياً، وعالمياً.

وأشار الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة؛ أن مُعامل (أرسيف)؛ يعد أحد مبادرات قاعدة بيانات (معرفة) ؛ للإنتاج والمحتوى العلمي، والذي يخضع لإشراف (مجلس الإشراف، والتنسيق) المكون من ممثلين لعدة جهات عربية، ودولية من بينها (مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات بنك المعرفة، بالإضافة إلي لجنة علمية؛ من خبراء، وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة، من عدة دول عربية، وبريطانيا.