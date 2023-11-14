محافظ الغربية يستقبل وفد جمعية رجال الأعمال الأفارقة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم بشركة مصر للغزل والنسيج وفدا رفيع المستوى من جمعية رجال الاعمال الافارقة وعدد من السفراء الافريقين في مستهل زيارتهم لمحافظة الغربية ،في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة التي تدعم خطة التنمية في المحافظة وتأتي الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين محافظة الغربية ودول أفريقيا، وتمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها لدعم وتنمية التبادل التجاري.

ورحب محافظ الغربية بالوفد مشيرا الي ان الهدف من زيارة الوفد الأفريقي لمحافظة الغربية اليوم جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

الجدير بالذكر ان الوفد سيقوم بزيارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعددا من مصانع الغزل والنسيج الخاصه بالمحله الكبرى فضلا عن تفقد معرض من قلب الدلتا الي كل افريقيا (صنع في الغربية) بالمنطقة اللوجستية .

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج ، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب.