الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية تاريخي لا يقبل المزايدة

رئيس الوزراء يتابع
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قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن دور مصر لدعم القضية الفلسطينية مهم لاستقرار المنطقة، وأنه لابد من أن تقوم منطقة الشرق الأوسط بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف عبر لقاء تلفزيونى على إكسترا نيوز، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على دور مصر الرئيس والمحوري على مر التاريخ، فهي أكثر الدول التي دعمت قطاع غزة وقدمت شهداء لفلسطين، ومنذ تولي الرئيس السيسي كان هناك اعتداء على غزة استمر 55 يومًا، وبعد تدخل مصري قوي نجحت القيادة المصرية في وقف إطلاق النار وتثبيته.

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وتابع أنه في مايو 2021 تم وقف إطلاق النار لمدة أكثر من عام، وتم إعادة إعمار غزة وفتح معبر رفح وتقديم 3050 طنًا من المساعدات الغذائية، وتم الاعتداء الأكبر في تاريخ التداعيات يوم 7 أكتوبر 2023.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك مجهودًا مصريًا وعربيًا ودوليًا لفك التشابكات وإنتاج واقع جديد لإحياء مسار حقيقي للسلام وتجنب تكرار الأزمة مرة أخرى.

 

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