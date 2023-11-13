وزير الخارجية الأسبق: مصر تدافع عن فلسطين منذ آلاف السنين

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تدافع عن فلسطين منذ 2000 سنة قبل الميلاد، حيث أن الجيش المصري ذهب للدفاع عن فلسطين ضد الهكسوس في تلك المنطقة، وصلاح الدين الأيوبي حارب من أجل منع الغزو الصليبي، ثم حرب 1948 وما جرى بعدها.

لا توجد أسرة في مصر ليس بها شهداء

وأضاف "بيومي"، حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، امساء ليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن أنه لا توجد أسرة في مصر ليس بها شهداء، في الحروب التي خاضتها البلاد، لافتا إلى أن مصر قدمت الكثير في القضية الفلسطينية، وفلسطين هي أمن قومي مصري قبل أن تكون دولة شقيقة.

وتابع بيومي: "لا أحد يتصور كم الكذب والدعاية ضد مصر وضد العرب، والذي، مناشدا الشباب المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي بألا يكرر لغة العدو.

وروى أن سفير إسرائيل عزمه ذات مرة على العشاء أثناء تواجده سفيرا في الكاميرون، معقبا: "وأردف: "واحنا في العزومة كان الأكل ملوش طعم خالص، في الآخر وقف السفير يقول بنحتفل بذكرى خروج سيدنا موسى من مصر، والجميع اندهش من الموضوع ده، وخلوني أنا أرد عليه، ورديت عليه قولتله متشكر أنك تحتفل بمناسبة مصرية، لأن سيدنا موسى مصري، مولود في مصر، واليهود اللي خرجوا معاه من مصر هم يهود مصر، واللي بعدها أبناؤهم وأحفادهم مسيحيين ومسلمين، ولكن انت من روسيا وألمانيا، وجدودك ملهمش علاقة بفلسطين".