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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طرائف دوري المحترفين .. طرد كريم أسامة بعد تسجيل هدف في مباراة النجوم

طنطا و نجوم المستقبل
طنطا و نجوم المستقبل

شهدت مباراة طنطا ونجوم المستقبل واقعه طرد للاعب طنطا  بعد تسجيله هدف التعادل  في شباك نجوم المستقبل  مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين .

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أنتوي يقود هجوم طنطا أمام النجوم في دوري المحترفين

أحرز كريم أسامة لاعب طنطا هدف التعادل في شباك النجوم في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول واحتفل اللاعب بخلع قميص فريق طنطا ثم حصل على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء  ليتلقي اللاعب البطاقة الحمراء.

بدأ فريق طنطا بتشكيل مكون من لفريق نجوم المستقبل

في حراسة المرمي: أحمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: الحسيني سمير، احمد علي، ساهر عبد المنعم، اسامه النجار.

خط الوسط: حسام غالي، حسون محمد، احمد السيد.

خط الهجوم: كريم اسامة، محمد عاطف، نانا انتوي.

بينما يجلس على دكه البدلاء كل من:

مصطفي الكومي "حارس مرمي"، محمد مصطفي حموشه، فارس طارق، احمد الشامي، محمد محسن شيكا، محمد السيد عبد الهادي، محمد رمضان، ابراهيم جمال، شريف مجدي.

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