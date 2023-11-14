انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بمياه النيل في الوراق

نجحت قوات الإنقاذ النهري، بالإدارة العامة للحماية في الجيزة، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمنطقة الوراق شمال المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا مفاده العثور على جثمان طافية على سطح مياه نهر النيل بالمكان السالف ذكره، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.



وتبين خلال الفحص الأولي لمكان البلاغ، بالعثور على جثة الشاب يدعي "بكر . ج"، 31 سنة، غرق في مياه نهر النيل، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وقد طلبت النيابة العامة من رجال المباحث سرقة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها، وطلب الصفة التشريحية للجثمان من الطب الشرعي.