الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بمياه النيل في الوراق

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت قوات الإنقاذ النهري، بالإدارة العامة للحماية في الجيزة، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمنطقة الوراق شمال المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

txt

انتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنشاة

txt

"أمن الجيزة" تواصل عمل تحرياتها حول غرق شاب بالبدرشين


وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا مفاده العثور على جثمان طافية على سطح مياه نهر النيل بالمكان السالف ذكره، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين خلال الفحص الأولي لمكان البلاغ، بالعثور على جثة الشاب يدعي "بكر . ج"، 31 سنة، غرق في مياه نهر النيل، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وقد طلبت النيابة العامة من رجال المباحث سرقة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها، وطلب الصفة التشريحية للجثمان من الطب الشرعي.

مواد متعلقة

إنقاذ 26 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليمنية

انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بسوهاج

انتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنشاة

انتشال جثة طالب غرق أثناء استحمامه في نهر النيل بأخميم

انتشال جثمان عامل غرق في ترعة نجع حمادي بسوهاج

غرق طفل أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنشاة
الجريدة الورقية