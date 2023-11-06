انتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنشاة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل في الثالثة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز سوهاج غرق أثناء قيامه بالإستحمام في نهر النيل بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج جرفه التيار وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "محمد . ر . ع . ا" 13 سنة طالب ومقيم دائرة مركز سوهاج وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقله لمستشفى المنشاة المركزي .





وبسؤال نجل عمه "طارق . ا . ع . ا" 26 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجل عمه المذكور بالإستحمام بنهر النيل جرفه التيار وتوفـي غرقاً ونفي الشبهة الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .