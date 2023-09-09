"أمن الجيزة" تواصل عمل تحرياتها حول غرق شاب بالبدرشين

توصلت جهات الأمن بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات تعرض شخص لحادث غرق بنهر النيل، وقد كشفت التحريات أن إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وذلك بقرية المرازيق بالبدرشين، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

وكانت جهات الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالبدرشين، حيث توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا لقى مصرعه غرقا في نهر النيل، بقرية المرازيق بالبدرشين، لعدم إجادته السباحة، حيث تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

طريقة تجنب الغرق في البحر

- اتبع تعليمات المنقذ

- ارتداء سترة النجاة في حالة عدم إجادة السباحة

- عدم القفز أو نزول البحر من أماكن عالية لخطورة ذلك

- تعلم المهارات الأساسية لإنقاذ نفسك أو غيرك

- يجب عدم نزول المياه إلا بوجود مرافق يجيد السباحة

- لا تستخدم أبدًا الأطواق في الرياح القوية والأمواج العالية

- قم بمتابعة ومراقبة الأطفال دائمًا

- إذا رأيت شخصًا ولم تستطع المساعدة قم بتنبيه المنقذين والاتصال بالإسعاف على رقم 123

للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.