التحفظ على طالب لحيازته سلاح أبيض أمام مدرسة في حلوان

أصدرت نيابة حلوان الجزئية، قراراً بالتحفظ على طالب، تواجد أمام إحدى المدارس بحلوان وبحوزته سلاح أبيض، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات الأمنية.





ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتضمن التضرر من طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لقيامه بالوقوف أمام المدرسة ممسكًا بسلاح أبيض "سنجة" ويقوم بالإستعراض بها أمام بعض الطلبة.

التحقيق في واقعة إنهاء حياة طفل على يد زوج والدته بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة طفل لم يتخطي 6 سنوات على يد زوج والدته بعدما تعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة محدثا به عدد من الإصابات والجروح في متفرق أنحاء جسده بالجيزة.

البداية كانت بورود إشارة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبالها جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 5 سنوات وبه آثار تعذيب، به كدمات وسحجات متفرقة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام، وبإجراء الفحص والأحري تبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة الصغير، عاطل عمره 32 عامًا وهو الزوج الثاني لوالدة الطفل المجني عليه.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة قررت النيابة العامة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها بميزان داخل مخزن بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة نتيجة التعدي عليها بآلة حادة.

وكانت قد أنهت سيدة حياة صديقتها بسبب مطالبة المجني عليها بسداد 3 آلاف جنيه كانت اقترضتها المتهمة منها بدائرة قسم شرطة المطرية.