بيطري الشرقية: ضبط لحوم ودواجن مخالفة في حملة تفتيشية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، شنت حملة تفتيشية بالإشتراك مع الجهات المعنية: (مجالس المدن، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، الرقابة الإدارية)، لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 2210 كجم تقريبا لحوم مخالفة بيانها عبارة عن 30 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 2150 كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر ولكنها صالحة، و27 كجم دواجن غير صالحة، و تحرير عدد ٤ محاضر مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار إلى أن تلك الحملات التفتيشية المفاجئة، تأتي في إطار العمل على توفير غذاء صحي وآمن وحفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و مجهولة المصدر.