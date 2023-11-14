ضبط شخصين نصبا على مالك محل بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب على مالك محل والإصطدام به بإستخدام سيارة حال محاولتهما الهرب وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم) مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولــة به "لاذت بالفرار" وذلك حال سيره بدائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما (سائق ، عاطل "لهما معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالى على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولاً الهروب "دون دفع المبلغ المالى" إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قامأحدهمابالإصطدام به بالسيارة قيادته ، ولاذا بالفرار وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.