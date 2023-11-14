ضربه لحد الموت..حبس المتهم بإنهاء حياة نجل زوجته 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم لإنهاء حياة نجل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بدار السلام.

و تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة طفل لم يتخطي 6 سنوات على يد زوج والدته بعدما تعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة محدثا به عدد من الإصابات والجروح في متفرق أنحاء جسده بالجيزة.

البداية كانت بورود إشارة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبالها جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 5 سنوات وبه آثار تعذيب، به كدمات وسحجات متفرقة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام، وبإجراء الفحص والأحري تبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة الصغير، عاطل عمره 32 عامًا وهو الزوج الثاني لوالدة الطفل المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة قررت النيابة العامة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها بميزان داخل مخزن بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة نتيجة التعدي عليها بآلة حادة.

وكانت قد أنهت سيدة حياة صديقتها بسبب مطالبة المجني عليها بسداد 3 آلاف جنيه كانت اقترضتها المتهمة منها بدائرة قسم شرطة المطرية.

و تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص

منها.



كما أمرت جهات التحقيق بـ عين شمس، حبس سائق توك توك وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب محل ألعاب كمبيوتر لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر في عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بغياب شقيقه مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم.

