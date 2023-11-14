تأجيل مباراة ديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي 24 ساعة

كشفت تقارير سعودية صباح اليوم الثلاثاء اتجاه اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بتأجيل مباراة الهلال والنصر "ديربي الرياض" في الدوري السعودي لمدة 24 ساعة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية مطلع شهر ديسمبر المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والنصر في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير أن المباراة كان مقررًا لها يوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تأجيلها إلى يوم السبت الموافق 2 ديسمبر.

الاتحاد السعودي يتفق مع المدرب غالاردو

توصلت إدارة نادي الاتحاد السعودي لاتفاق مع المدرب الارجنتيني غالاردو لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية في تقرير لها اليوم أن نادي الاتحاد اتفق بشكل شبه نهائي مع المدرب الارجنتيني غالاردو على تولي مهمة القيادة الفنية لفريق النمور على أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك يوم غداً.