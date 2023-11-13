روبن نيفيز يصدم جماهير الهلال السعودي بهذا القرار

تداولت تقارير أبرزتها الصحف السعودية عن حالة من القلق الجماهيري من قرار صفقة الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

روبن نيفيز:

وينوي البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مغادرة صفوف الزعيم في الميركاتو الشتوي.

وقرر ارتداء قميص نيو كاسل يونايتد الانجليزي على سبيل الإعارة، مع إمكانية خيار البيع النهائي.

ونجح مسؤولو الهلال في التعاقد رسميًا مع البرتغالي روبن نيفيز، في يوليو الماضي، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، لمدة 3 مواسم.

واستطاع البرتغالي روبن نيفيز المشاركة في 17 مباراة مع الهلال السعودي منذ التحاقه بصفوف الفريق، خلال الموسم الجاري، بواقع 12 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي، و5 بكأس خادم الحرمين.

ويخطط الهلال للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، في 2024، بجانب الإنجليزي جيدون ناتشو فى الميركاتو القادم.