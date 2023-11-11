الوحدة السعودي يحتج على مشاركة تاليسكا في مباراة النصر

قرر نادي الوحدة تقديم احتجاج رسمي إلى اتحاج الكرة السعودي على مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

فاز النصر على الوحدة بثلاثية مقابل هدف على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن للمحترفين.

أوضحت صحيفة الشرق الأوسط عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن إدارة نادي الوحدة تقدمت قبل قليل لمراقب مباراة الوحدة والنصر باحتجاج على مشاركة البرازيلي تاليسكا.

شارك تاليسكا بصفة أساسية مع النصر أمام الوحدة، حتى الدقيقة 78 وحل عبدالرحمن غريب بدلا منه.

يحتل فريق النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي فريق ضمك في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.