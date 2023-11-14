الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

قافلة تنموية شاملة لـ"بنات عين شمس" في حى المرج الأربعاء المقبل

الدكتورة أميرة يوسف
الدكتورة أميرة يوسف

تنظم كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس صباح الأربعاء المقبل وحتى الثالثة والنصف عصرًا قافلة تنموية شاملة بمركز طب الأندلس بحي المرج، تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وتشمل القائمة الكشف الطبي وصرف الأدوية وبعض الكشوفات في بعض التخصصات بالمجان، إضافة  إلى توزيع بعض الملابس وملابس الأطفال والبطاطين وبعض السلع ولعب الأطفال وعقد  فصول لمحو الأمية وتنظيم بعض الندوات.

وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف،عميدة الكلية، ورئيسة القافلة، موضحة أن القافلة يشارك بها  كليات التربية وطب الأسنان والآثار والتمريض والصيدلة والطب متمثل في بعض تخصصات الباطنة والعظام والرمد.والأطفال والجلدية وطب الأسرة والمسنين والأنف والأذن.

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