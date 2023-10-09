انطلاق المؤتمر الدولي السنوي لأمراض النساء في جامعة عين شمس

انطلق المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد السادس والعشرون، اليوم الإثنين، في جامعة عين شمس.

وينعقد المؤتمر برئاسة الدكتور عمرو الحسيني مدير وحدة جراحة المناظير طب عين شمس أستـاذ أمـراض النسـاء والتوليـد بطـب عين شمس، والدكتور حاتم الجمل نائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد سيد علي سكرتير عام المؤتمر.

وافتتح المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد في جامعة عين شمس بحضور الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث في جامعة عين شمس.

كما حضر المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد في جامعة عين شمس الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، والدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في كلية الطب بجامعة عين شمس.

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المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد

وناقش المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد السادس والعشرون في جامعة عين شمس صحة المرأة المستقبلية.

وضم المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد السادس والعشرون في جامعة عين شمس كوكبة من المتحدثين حول العالم في جميع المجالات التخصصية بأمراض النساء والتوليد.

المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد

و حصل المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد السادس والعشرون في جامعة عين شمس على أكبر عدد من الساعات المعتمدة للتعليم المستمر وهى 48 ساعة.

وعلى هامش المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد السادس والعشرون في جامعة عين شمس، تم عقد 11 ورشة عمل مختلفة في جميع التخصصات الدقيقة لأمراض النساء والتوليد بحضور مميز من كافة أطباء النساء والتوليد في مصر.

المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد

المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد

المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد

المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد

المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد