الزمالك يعلن جاهزية مصطفى شلبي

تعافي مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن مباراتي زد وبيراميدز.

وكان مصطفى شلبي قد غاب عن الزمالك في الفترة الماضية بعد إصابته في مباراة إنبي.

وكان الزمالك قد خسر أمام إنبي وزد في الدوري المصري الممتاز قبل ان يتعافي ويفوز على بيراميدز في كأس مصر ويصل إلى النهائي لمواجهة الاهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في كأس الكونفدرالية، بعد فترة التوقف الدولي يوم 26 نوفمبر الحالي.

تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعي وضع قدمه في جبيرة.

وأضاف طبيب الزمالك: "الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب؛ والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة".

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.