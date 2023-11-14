"مستقبل وطن": إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية في صمت من المجتمع الدولي

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية وترتكب جرائم حرب من خلال عدوانها على غزة وحرب الإبادة التى تشنها على المواطنين العزل بغطاء أمريكى، وفى صمت غريب من المجتمع الدولة ومن دعاه الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الفلسفة الإسرائيلية تقوم على اغتصاب الأرض بالقوة بصرف النظر عن شرعية وقانونية التحرك، وهذا ما يتم على مدار السنوات الأخيرة، وكافة الانتهاكات والممارسات التي تعد خرق كامل للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، والمجتمع الدولي الذي أصبح بلا معايير ولا يرى ما يفعله جيش الاحتلال ضد الأشقاء فى غزة.

وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن هناك انحيازا كاملا من قبل المجتمع الغربي لإسرائيل، وهو ما يؤكده حضور الرئيس الأمريكي "بايدن" في أول يوم لمجلس الحرب الإسرائيلى، قائلا:" معنى حضوره اجتماع مجلس الحرب أنه مسئول عن كل ما يتبع ذلك، وما يجرى على الأرض من حرب إبادة للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بما يؤكد التواطؤ وغض الطرف من قبل المجتمع الدولى ما يجري على الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية".

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بالجهود المصرية المستمرة سواء على الصعيد السياسى أو الإنسانى للأشقاء فى غزة، خاصة وأن الدولة المصرية تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها فى المقام الأول والأخير وتتبناها بشكل كامل والتاريخ خير شاهد على ذلك.