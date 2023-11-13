إبراهيم عيسى: رسالة إسرائيل بضرب المستشفيات تأكيد على وحشيتها

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، إن إجرام إسرائيل موجود طوال الوقت لكنها لم تبلغ هذه الدرجة من الوحشية التي ترتكبها في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل من حصار مستشفيات قطاع غزة تقول أنها وحش لا يعنيها شيء، ولم يردعها الأمم المتحدة أو أي منظمة أو أي هيئة أو المجتمع الدولي.

تعليق الإعلامي إبراهيم عيسى على مستشفيات قطاع غزة

وأشار إلى أن إسرائيل تريد بضرب المستشفيات في قطاع غزة إلى توصيل رسالة للعالم بأنها وحش لا يعنيها شيء، مشددًا على أن رسالة إسرائيلية في ضرب المستشفيات تأكيد على أنها وحش ليس أمامها إلا الدمار والخراب، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يتم تدميرة من قبل وحشية الاحتلال الإسرائيلي، معقبًا: "إسرائيل وحش بلا أخلاق وعلى رأس هذا الوحش مجرم أسمه بنيامين نتنياهو".



وأكد “عيسى”، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن ما يحدث الآن والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة هو نكبة ثانية لفلسطين وتكرار لنكبة عام 1948، موضحًا أن تغيرت من أبيض وأسود لألوان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأوضح أنه بتهجير ونزوح الشعب الفلسطيني هناك مشاعر مروعة تعيد للجميع نكبة 48 بصورة أفجع وأخطر، مشددًا على أن "طوفان الأقصى" ليس نصر، مشيرًا إلى أن غزة كانت محررة لكنها محاصرة الآن غزة محتلة من قبل دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية محاصرة للمستشفيات والمدارس داخل قطاع غزة، موضحًا أن غزة كانت محررة وليس بها شبرًا واحدًا يتواجد عليه جندي إسرائيلي، معقبًا: "غزة الآن محتلة والشمال مفصول عن جنوب القطاع".