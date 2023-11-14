عميدة "آداب عين شمس" تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣

كرمت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس الطلاب الأوائل لدفعة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ و دفعة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ في حفل أكاديمي، تحت رعاية الدكتورمحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمسبقاعة مؤتمرات الكلية وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكلية والدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، رؤساء الأقسام وأولياء أمور الخريجين.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية عن سعادتها بتكريم الخريجين الجدد من ١٦ قسم بالكلية، في هذا اليوم الذى يتوج جهودهم التي بذلوها خلال الأربع سنوات ، ورحبت بالمعيدين الجدد الذين تم اختيارهم للالتحاق بالسلك الأكاديمي، وفق القواعد واللوائح، كما حثت الخريجين الأوائل والمتميزين على استكمال السعى والاجتهاد للحصول على فرص عمل تليق بقدراتهم وخبراتهم المتميزة في جميع المجالات ، وأهمية العمل على الالتحاق بالدراسات العليا والسعي للحصول على الماجستير والدكتوراة.

وأشارت عميدة الكلية إلى أن كلية الآداب أنجبت عدد كبير من الأدباء والعلماء، والفنانين والمشاهير في جميع المجالات وتمتلك ذخيرة قوية من أعضاء هيئة التدريس المتميزين على المستوى الأكاديمي والعملي.

وأعرب الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا عن فخره وسعادته بالتواجد في هذه الاحتفالية المميزة التي تستوعب أعضاء العملية التعليمية ، داعياً إلى متابعة المنح الدراسية والعلمية التي تقدمها كل من وزارة التعليم العالي، وجامعة عين شمس للمتفوقين.

ووصفت الدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، فرحة الآباء بأبنائهم بأنها تضاعف فرحة الأبناء بأنفسهم مئات المرات، داعية أوائل الخريجين على أن يكونوا سفراء في أماكنهم كمعيدين وأساتذة المستقبل ، وعليهم أن ينقلوا للطلاب الروح الحماسية والمشاعر الإيجابية، وأن يخبروهم أن طريق النجاح يحتاج قدر من الكد والتعب والمثابرة.

وقامت عميدة الكلية بتكريم الشيماء سعيد عيد العزيز مديرة إدارة شئون الخريجين على تميزها في إدارة فريق العمل المتميز والدؤوب وقيادتهم للالتزام والدقة في مواعيد تسليم شهادات التخرج، كذلك أعضاء إدارة العلاقات العامة وكل من ساهم في إخراج الحفل بالشكل الذى يليق بخريجي كلية الآداب المتميزين.

كما قامت عميدة الكلية بتكريم نغم أسامة جميل خريجة دفعة ٢٠٢٣ من قسم علوم الاتصال والإعلام على تميزها وجهدها التطوعي في تقديم الحفل، حيث الخريجون على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الكلية.



