نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام معرض الثقافات العسكرية

شهد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، حفل ختام معرض الثقافات العسكرية السادس عشر.

ونظمت الحفل هيئة البحوث العسكرية تحت عنوان "ذاكرة أكتوبر 2023 " في الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يأتي فى إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر وتقديرًا للجهود المبذولة من جامعة عين شمس بالمشاركة فى تلك الاحتفالات.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي الحفل بقيادة اللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع جامعة عين شمس، وتحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف العقيد أحمد فهمي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

جامعة عين شمس تحرص على إثراء الوعي الثقافي:

ويأتي ذلك حرصًا من جامعة عين شمس على إثراء الوعي الثقافي والفكري للأجيال الجديدة وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور.

حضر الحفل رئيس هيئة البحوث العسكرية ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب كما حضر الفاعليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وطلبة الجامعات المصرية.



وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس أن المعرض يشكل حدثًا مهمًا للأجيال الحديثة للتعرف علي كافة المجالات الدفاعية وأنظمة التكنولوجيا العسكرية الحديثة، ومناسبة لاستعراض آخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع والاطلاع على الأسلحة القديمة التي حارب بها الجيش المصري وصولًا إلى النصر.

وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع من الجانبين وتكريم ا.د عبدالفتاح سعود وكما تم تكريم فريق كورال جامعة عين شمس.

ويأتي هذا التكريم فى إطار تقديم الشكر والعرفان لقطاع شؤون التعليم والطلاب برئاسة د. عبدالفتاح سعود لما بذلوه من جهد و معاونة صادقة خلال احتفالات أكتوبر بالبانوراما للظهور بالمظهر اللائق والمشرف لإحياء الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.

