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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

50 مليون جنيه لطوارئ مستشفى قــــنا العام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكدت الدكتورة ســـمر عاطـف مدير التخطيط والمشروعات بمديرية الصحة بمحافظة قــــنا؛ دعم المرحلة الثانية لمبنى الطوارئ بمستشفى قـــنا العام؛ بتمويل من البنك الدولى بمبلغ 50 مليون جنيه.

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وأكد مدير التخطيط والمشروعات بمديرية صحة قـــنا، أن المبنى سيخصص لإستقبال الحالات الحرجة والطارئة والحوادث؛ والعيادات الخارجية؛ علي مساحة ٣٠٠٠ متر مربع.

جاء ذلك؛ خلال الإجتماع الموسع لبعض قيادات مديرية صحة قـــنا؛ مع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة  للمشروعات القومية؛ بديوان عام الوزارة.

 من جانبه أكد الدكتور محمد بـدران وكيل وزارة الصحة بقـــنا، أن المبنى الجارى تنفيذه داخل مستشفى قـــنا العام سيدعم المنظومة الصحية؛ وسيكون له أثر إيجابى فى المستقبل القريب؛ وتيسير العلاج الطارئ لجماهير قـــنا الباسلة ورواد المحافظة.

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