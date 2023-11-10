"صحة قنا" توجه قافلة مجانية إلى قرية الرئيسية بنجع حمادي

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي ، شمال قنا.

وأوضح المحافظ، أن القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 817 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع "278 حالة باطنة، 39 حالة جراحة، 42 حالة أمراض نساء وتوليد، و251 حالة طب اطفال، و105 حالة جلدية، و28 حالة تنظيم الأسرة، و74 حالة أسنان".

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

وذكر الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف أن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٧٤ مواطنا