الفريق العلاجي بصحة قنا يتفقد مستشفي الحميات ونجع حمادي العام ببهجورة

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الطب العلاجي بالمديرية بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي والأستاذ نبيل فوزي مسؤل التفتيش المالي والإداري بالمديرية لتفقد الخدمة الطبية بمستشفيات نجع حمادي.

بدأ الفريق جولته بتفقد مستشفي حميات نجع حمادي في صحبة الدكتور حسام أبوضيف نائب مدير المستشفي بتفقد الإستقبال والأقسام الداخلية بالمستشفي ، العناية المركزة ، قسم الأشعة وذلك بهدف الإطمئنان علي الخدمة المقدمة للمواطنين بصورة مرضية. و كذلك الإطمئنان علي توافر مخزون الأكسجين بالمستشفي والمستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ .

وإستمرت جولة فريق المتابعة بتفقد مستشفي نجع حمادي ببهجورة لتفقد مستوي الخدمات المقدمة ليلاً بالمستشفى، رافقهم خلالها الدكتور أحمد بركات وكيل المستشفى .

حيث تفقد الفريق الإستقبال ، الحضانات ، أقسام الجراحة ، الأطفال ، النساء ، الباطنة ، العمليات ، العناية المتوسطة، بالإضافة إلي تواجد الفريق النوبطشي بالمعمل والأشعة وتوافر رصيد كافي من فصائل الدم المختلفة.

وأكد الدكتور محمد بدران علي إستمرار خطة المتابعة والتفتيش علي جميع منافذ الخدمة الطبية بقطاع الصحة بهدف التأكد من توفير الخدمة الطبية المتكاملة للمترددين علي المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بما يتوائم وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.