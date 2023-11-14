الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة تشارك في منحة تدريبية بالصين حول بناء قدرات البحث والإنقاذ في الدول النامية

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت وزارة الصحة والسكان بإرسال عدد من الأطباء إلى دولة الصين في منحة تدريبية ، بالتعاون مع  وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، وبناء القدرات في البحث والإنقاذ ، وتبادل الخبرات والروئ حول إدارة الصحة العامة في الدول الإفريقية.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنحة التدريبية تضمنت محاضرات علمية حول طرق الإسعافات الأولية والإنقاذ المختلفة، وندوة عن التعاون في مجال توحيد معايير الصحة العامة والتقاليد الطبية الصينية للدول الإفريقية، لافتا إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية المختلفة في إداراة ملفات الصحة العامة بإفريقيا.

وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج العملي للتدريب تضمن زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات ونقط الإنقاذ المختلفة بدولة الصين، وزيارة المؤسسات والمنظمات الصينية الرائدة مثل " Bigin gene institute” وكذلك المدينة العلمية الطبية وبنك الجينات الوطني.

ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث أن ترشيح الأطقم الطبية للمنحة التدريبية جاء وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المنفذة للمنحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين بمصر، منوهة أن الترشيح يتم حسب تخصص ومجال المنحة التدريبية فيتم ترشيح المختصين ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط.

 من جانبها قالت الدكتورة تيسير عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة   إنه يتم الإعلان والتنويه عن البرامج والمنح التدريبية من خلال الموقع الرسمي لوزاة الصحة وحساب الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيسبوك.
 

 


 

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