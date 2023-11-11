الصحة العالمية: النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكًا تمامًا

حذّر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، مبينا أن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبحت خارج الخدمة، وفق روسيا اليوم.

قال غيبرييسوس ذلك أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى استحالة وصف الوضع على أرض الواقع في القطاع.

وأضاف: "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين".

كما لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى وقوع "أكثر من 250 هجوما" على المؤسّسات الصحيّة في غزة والضفة الغربية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة.

واليوم، أكد المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، محاصرة الدبابات الإسرائيلية لمشافي الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية بغزة من جميع الاتجاهات.

وأشار "إلى أن هذه المشافي تضم آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين المحاصرين داخلها بلا ماء أو طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة". وقال: "على العالم أن يخجل من نفسه أمام ما يرتكب من مجازر واستهداف ومحاصرة للمستشفيات دون أن يحرك ساكنا".

إلى ذلك، أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين.