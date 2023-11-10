مكتبة المنفلوطي العامة بأسيوط تلقي الضوء علي الصحة العامة والاسعافات الأولية

في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز من خلال إقامة العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظمت مكتبة المنفلوطي العامة محاضرة تثقيفية تحت عنوان "الصحة العامة والاسعافات الأولية" بمقر مدرسة الثانوية الصناعية بنات برئاسة شعبان مصطفى احمد وبحضور الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الخدمات الثقافية بالفرع وايات محمد حسين والقاص الروائي شعبان المنفلوطي

حاضر فيها كلا من الدكتور طه محمد رمضان مدير مستشفى الحميات سابقاً والدكتورة شاهيناز فرغلي بالإدارة الصحية و تنظيم الأسرة وامل عمران اخصائي تنظيم الأسرة واعلام بالإدارة الصحية

تحدث الدكتور طه محمد عن الإسعافات الأولية وكيفيه التعامل معها سواء اذا كانت حروق او ماس كهربي أو إلى غير ذلك وتناولت الدكتورة شاهيناز مراحل نمو الشباب و مراحل المراهقة من البداية إلى النهاية وتطرقت في المراحل الفسيولوجية والجسمانية التي تحدث للبنت كما تناولت في حديثها عن النظافة الشخصية بجانب تقديم شرح مفصل عن كيفية إسعاف الفرد بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب بجانب توجيه بعض النصائح حول الابتعاد عن مصادر الخطر التي تسبب هذه الكوارث

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية