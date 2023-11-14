الري: 5 دورات تدريبية بالمركز الإفريقي للمياه بمشاركة 70 مصريًا و98 إفريقيًا

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمي ، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge.

وصرح الدكتور سويلم أنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN، حيث تم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة (٢٣) متدربًا إفريقيًا وعدد (٥٥) متدربًا مصريًا وذلك خلال الفترة من ٢ مايو إلى ١٣ أغسطس ٢٠٢٣، كما تم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة أنظمة الري والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" بمشاركة (١٥) من المتدربين الأفارقة خلال الفترة من (١١ - ٢١) يونيو ٢٠٢٣، وعقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة (٢٠) متدربًا إفريقيًا وعدد (١٥) متدربًا مصريًا خلال الفترة من ٢٤ سبتمبر إلى ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣، وعقد دورة تدريبية تحت عنوان "الإدارة الذكية للمياه فى ظل التغيرات المناخية" بمشاركة (٢٠) متدربًا إفريقى خلال الفترة من ٢٢ أكتوبر إلى ٩ نوفمبر ٢٠٢٣، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة مخاطر الفيضان" بمشاركة (٢٠) متدربًا إفريقيًا خلال الفترة من (١٤ - ٢٥) يناير ٢٠٢٤.

وفي إطار أنشطة مشروع "تعزيز إنتاجية وحدة المياه" المنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ولتعزيز مهارات المزارعين فى مجال تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث وتنفيذ ممارسات الإدارة الذكية، تم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبى "زيادة إنتاجية المياه فى الزراعة" والذي تم عقده بفرعي مركز التدريب الإقليمي بإسنا والمنيا ضمن مجموعة البرامج التدريبية التى يتم عقدها على مدار ٤ أشهر بداية من ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، لعدد (١٦) مجموعة من المزارعين في محافظات (المنيا - قنا - كفر الشيخ) بعدد ٤٠٠ مزارع لكل محافظة بإجمالي ١٢٠٠ مزارع.

كما استعرض الدكتور سويلم الموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذي يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة ، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية ، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب ، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة.

وفى إطار تنفيذ المشروع .. فقد تم تصميم عدد ٩ برامج تدريبية في مجال إدارة المياه ، وذلك بعد تحديد الإحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب ٣٨٩ متدربًا بشكل فعلى، وعدد ٨٧٥ متدربًا عن بعد.

وقد تم تحت مظلة المشروع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للمشاركين من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان "تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة خلال الفترة من يوم ٤ يونيو إلى ١٣ يوليو ٢٠٢٣ بمشاركة (٤٠) متدربًا، كما تم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" خلال الفترة من ٤ يوليو إلى ٢ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة ٤ أسابيع بمشاركة (٥٠) متدربًا، وعقد دورة تدريبية تحت عنوان "حوكمة المياه" خلال الفترة من ٢٨ أغسطس إلى ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ بمشاركة (٣٣) متدربًا.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و(٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).