الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انتخابات الرئاسة.. رابط معرفة لجنتك من هُنا

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة .. أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي إمكانية الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي، يأتي ذلك في إطار التسهيل على المواطنين لمعرفة اللجان الانتخابية، حيث يمكن بعد الاستعلام، معرفة كافة التفاصيل للتتوجه للإدلاء بصوتك في الانتخابات.

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انتخابات الرئاسة المصرية

وتبدأ انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر 2023،  وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لتصويت المصريين بالخارج على أن يبدأ الاقتراع من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً أيام 1 و2 و3 ديسمبر، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين في الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر.

رابط وخطوات معرفة لجنتك الانتخابية 

في البداية الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

النقر  على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

يجب إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

أخير النقر على زر استعلم، سيظهر أمامك الموقف الانتخابى ومكان اللجنة الانتخابية.

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