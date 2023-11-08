رئيس الهيئة العامة للاستثمار: حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه يوجد تحديات تواجه استثمار في تنفيذ المشروعات كعدم توافق الأنشطة والإجراءات، مشيرًا إلى متابعة الهيئة مع المستثمر لحل جميع التحديات لحين الانتهاء من المشروع.

وأكد هيبة، خلال الجلسة الحوارية بعنوان "التحديات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن الهيئة معنية بحل المشاكل بين المستثمرين، وإذا لم تتمكن الهيئة من حلها فيتم رفع ملف الأزمة إلى مجلس الوزراء، وفي حالة عدم التوصل إلى حل فيتم رفع الملف إلى اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير العدل وقراراتها مثل حكم المحكمة واجبة النفاذ.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم عرض أكثر من ٢٠٠٠ ملف على اللجنة التي يرأسها وزير العدل، وتم اتخاذ قرارات فيها بنسبة ٧٠ - ٧٥٪؜ لصالح المستثمرين.