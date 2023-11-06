وكيل صحة قنا يجتمع بمسؤولي الهيئة العامة لتعليم الكبار لمناقشة أنشطة القوافل

إجتمع الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، وبحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور احمد على منسق القوافل الطبية بالمديرية وبهاء عبد الوهاب العلاقات العامة بالهيئة، إجتماع موسعا لبحث أُطر التعاون المشترك بينهما.

وأكد ياسر السمهودي مدير عام الهيئة أن مصر تواجه الكثير من التحديات الإجتماعية، السياسية، الاقتصادية والتي تهدد تنمية المجتمع وتطوره، ويتعاظم هذا التهديد في ظل الأمية وتداعيتها خاصة في ظل الانفجار السكاني.

مضيفاً انه في ظل تلك التحديات باتت مواجهة الأمية عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الرابع، والذي يعتبر المدخل الحقيقي لإحداث التنمية المستدامة للبلد كما تمكن للأفراد مباشرة حقوقهم السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

مؤكداً علي أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تؤمن بأن المواطن المصري هو محور التنمية وتسعى سعيٱ حثيثٱ لتلبية احتياجاته وعلى رأسها التحرر من الأمية، ومواصلة التعلم مدى الحياة، وهذا يتطلب بناء قدراته وتنمية مهاراته.

مشيرا إلي أن الهيئة تبذل جهودٱ مستمرة في حل المشكلات التنمية ولا سيما المشكلة السكانية لإيمانها بأن قضية الأمية ليست اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب، وإنما إعداد مواطن من خلال إكسابه المهارات الحياتية المختلفة لجودة حياته.

ومن هذا المنطلق اعتمدت الهيئة على المدخل التنموي في تعليم وتعلم الكبار،لمجابهة مشكلات السكان ، البطالة، الصحة، البيئة، الثقافة.

وخلال الإجتماع أكد الدكتور بدران أن مديرية الصحة لا تألوا جهدا في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة المجانية للمواطنين ودعم توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بالمنظومة الصحية والدفع بعجلة التقدم لخدمة المواطنين.