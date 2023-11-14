الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو أديب عن وصول الدولار لـ 50 جنيها.. محدش فاهم حاجة (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب  إن هناك ركود تضخمي ولا أحد يقوم بشراء السلع بنفس المستوى السابق، وهناك تقليل في الاستهلاك، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الأسعار والزيادة نعلم أنها غير حقيقية، لافتا إلى أنه لا يوجد تصدي من الحكومة لارتفاع الدولار.

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وأضاف  عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين:  النهاردة هو أعلى سعر للدولار من أول ما ابتدينا السوق السوداء فى مصر.. ومن أول الثمانينات لغاية النهاردة".

وتابع عمرو أديب: "الرقم غريب ومحدش فاهم حاجة.. الناس لما تطلب مفيش بالرغم من تباطؤ فى التضخم جراء الركود، متسائلًا: فيه بلد التضخم بتاعها يومي؟.. فيه حتة في الدنيا الأسعار بتزيد فيها مرة أو مرتين يوميًا؟".

الناس بتتعامل مع الدولار كونه سلعة

وأردف عمرو أديب: الناس بتتعامل مع الدولار كونه سلعة ووسيلة لتحقيق الربح السريع، لابد من تبريد سعر الدولار من خلال التدخل من الدولة.

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