طالبة تتخلص من حياتها بالقاء نفسها من الطابق الخامس بجامعة سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طالبة بكلية التربية بجامعة سوهاج في التاسعة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز أخميم مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم عقب قيامها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس لمبنى الكلية لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لقسم سوهاج الجديدة بوصول "سحر . ح . ا . ع" 19 سنة طالبة بكلية تربية بجامعة سوهاج الجديدة ومقيمة دائرة مركز أخميم مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ كسور وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء سقوط من علو وتوفيت عقب وصولها.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال شاهدتي الواقعة صديقتا المتوفاة كل من :- "وفاء . م . ه . ا" 20 سنة طالبة بذات الكلية ومقيمة دائرة مركز أخميم و"رانيا . م . م . م" 20 سنة طالبة بذات الكلية ومقيم دائرة مركز المنشاه أفادتا أنه أثناء تواجدهما رفقة المذكورة بمبنى الكلية بالطابق الخامس قامت بمغافلتهما وإلقاء نفسها وعللا ذلك لسوء حالتها النفسية ونفيتا وجود شبهة جنائية .

وبسؤال عم المتوفاة "محمود . ا . ع . ا" 53 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفي وجود شبهة جنائية .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .