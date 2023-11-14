الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس عامل ووالده 4 أيام بتهمة سرقة نخيل بالواحات البحرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت النيابة الكلية بالجيزة، بحبس عامل ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية.

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وقد طلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.


بينما ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة عامل ووالده مقيمان بمنطقة الواحات البحرية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 وديات نخيل آخرين من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهما 22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة.

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