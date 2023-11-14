حبس عامل ووالده 4 أيام بتهمة سرقة نخيل بالواحات البحرية

أمرت النيابة الكلية بالجيزة، بحبس عامل ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية.



وقد طلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



بينما ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة عامل ووالده مقيمان بمنطقة الواحات البحرية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 وديات نخيل آخرين من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهما 22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة.