حبس المتهمين بإنهاء حياة صاحب محل كمبيوتر بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس المتهمين بتهمة قتل صاحب صاحب محل كمبيوتر في عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بغياب شقيقه (مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم)، وأضاف بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها، بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (سائقي توك توك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما "تم ضبطها" بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه، فقاما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية.

وكشفت التحريات بانهم استوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوارت- هاتفي محمول) ولاذا بالفرار، وعقب ذلك تخلصا من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بإلقائها بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تلقى مأمور قسم شرطة قليوب بلاغا من مدير محطة وقود بدائرة القسم بتضرره من قيام عامل بذات المحطة لتكليفه بإيداع مبلغ مالي، حصيلة إيراد المحطة، بأحد البنوك، وعدم التزامه بذلك، بزعم قيام مجهولين يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية، وخطف حقيبة، وبداخلها المبلغ المالي أثناء سيره على مقربة من المحطة.

وتم كشف الواقعة وضبط المتهمين وأرشدوا عن الأموال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتكثيف تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتم تجديد حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمود عمرة، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه، و3 آخرين لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق استقلال سيارة مستأجرة، وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله، وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو في حقه من ادعائه بتعرضه لواقعة سرقة، وأضافوا باقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.