طرق طبيعية تضبط مستويات السكر في الدم

يؤثر السكري على صحة الكثير من الأشخاص، فعلى الرغم من دور الأدوية في إدارة الحالة إلا أن استكشاف تغييرات نمط الحياة من الممكن أن يحسن مستويات السكر في الدم.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، إن اتباع نظام غذائي بجانب ممارسة التمارين الرياضة كلها أساليب تكمل العلاج الطبي وتساعد في السيطرة على السكري.

وأوصى الأطباء بضرورة اتباع بعض النصائح للسيطرة على السكري دون الحاجة إلى تناول الأدوية، وفيما يلي أبرزها

​1- الأكل الصحي

التركيز على تناول الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات، لذا عليكي بتضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في وجباتك، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون.

2- النشاط البدني المنتظم

تحسن التمارين الرياضية حساسية الأنسولين، كما تقلل مستويات السكر في الدم وتعزيز إدارة الوزن، ويتم ذلك من خلال ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل ، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات ، موزعة على مدار الأسبوع.

3- وزن صحي

إذا كنت تعاني من السمنة ، فإن خسارة الوزن حتى لو بشكل بسيط، قد يحسن بشكل كبير من حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم، وذلك من خلال الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.