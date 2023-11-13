الديهي ينتقد غياب الإخوان عن دعم فلسطين.. مسامير في أحذية الغرب (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب المصري عليه أن يعلم بأن الإعلام المصري محترم، ويدافع عن الحق والمبدأ والأمة والتاريخ والحضارة، معقبًا: "الإعلام المصري يدافع عن الحق، ويهاجم الباطل، ويهاجم أعداء هذه الدولة الوطنية، ويهاجم أهل الشر، معركتنا معركة رابحة، لأنها تقف مع الحق المبين".

ولفت، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن جماعة الإخوان هي أخطر الجماعات على هذا الوطن، متابعًا: "جماعة الإخوان بتتكلم كلام زي كلامنا، ولديهم دين مثل دينا، وإيمانهم إيمان باطل، وهم عبارة عن مسامير في أحذية الغرب".

وتسائل قائلاً: “أين جماعة الإخوان الإرهابية مما يحدث الآن في قطاع غزة،؟ هؤلاء منافقين لا يتحدثون إلا بهدف دغدغة مشاعر الجماهير، أما المحتوى الحقيقي فهو عبارة عن سواد في سواد”.

ولفت إلى أن الكثير من وسائل الإعلام الغربية تعمل على تشويه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تدمير الدولة المصرية، معقبًا: “والله العظيم الكثير من وسائل الإعلام الغربية تكره هذا الوطن”.

وتابع : "أقسم بالله العظيم فخور بأنني مصري، وبوجودي في هذه الحقبة الزمنية الصعبة، فخور بأنني جزء من صناعة هذا التاريخ بقول كلمة الحق، ومجابهة الباطل".