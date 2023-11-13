الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سفيرة فلسطين لدى تشيلي: نعيش نكبة 48 مرة أخرى (الهدف احتلال غزة)

سفيرة فلسطين لدى
سفيرة فلسطين لدى تشيلي

أكدت سفيرة فلسطين لدى تشيلي، فيرا بانون، أن ما يحدث الآن من مشاهد نزوح الفلسطينيين إلى من شمال القطاع إلى "وادي غزة" عبر شارع صلاح الدين "مأساة حقيقية"، موضحة أن يُطلب اليوم من كل فلسطيني أن يمر من خلال هذا الشارع، أن يخطو وعائلته ورؤوسهم مرفوعة دون النظر للأسفل، وتنتشر جثث عشرات القتلى والمصابين، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص عليهم.

نزوح الفلسطينيين من شمال القطاع إلى وادي غزة

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وأوضح أن ما تشهده غزة من عمليات القمع تحدث أمام أنظار وعيون العالم، مؤكدة أن ثمة عملية قمع أمام عيون العالم، ولكن لو هناك قرار فعلي وحقيقي لما رأينا هذه المشاهد، ولا سمعنا هذه الصرخات، لأنها كانت ستقف، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الاثنين.

 

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يضرب في الشمال ويتجبر في الذين ينزحون إلى الجنوب وهذه مأساة حقيقية أخرى، موضحة أن النازح الفلسطيني إلى الجنوب اليوم يعاني من القتل والقمع والإهانة ومحو الكرامة، مؤكدة أن يتم التحدث عن عائلات وأطفال ومرضى ينزحون مشيًا لمسافة 7 كيلومترات، متسائلة: "أين العالم.. مزال القرار غائب والقمع موجوداً.

 وأضاف أنه ليست خطيئة أو اختراقا لحقوق الإنسان فقط، ولكنها تتعدى كل ذلك إلى الإبادة، مؤكدة أن إعلان نتنياهو الحرب على غزة كان عنوانها واضح وصريح وهو القضاء على حماس، مشددة عل أن الهدف الأساسي هو التهجير الجماعي والتطهير العرقي، معقبة: "ما نراه اليوم ليس فقط أزمة إنسانية وهي السبب الفعلي للهجوم على غزة".

 

وتابع: "مشاهد نكبة 48 تتكرر الآن.. نفس المشهد بشكل مباشر ويعاني الشعب من النكبة مرة أخرى"، موضحًا أن نتنياهو يريد إعادة احتلال شمال غزة، مؤكدة أنه منذ 76 عام والهدف لكل فلسطيني هو الحرية والعيش بكرامة، مشيرة إلى أن احتلال شمال غزة بدون سكنها وهي الخطة الأساسية.

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