حبس المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك ١٥ يوماً

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة ، اليوم، باستمرار حبس سائق انهى حياة صاحب كشك لاعتراضه على ركن توك توك أمام محله بأكتوبر، وذلك ١٥ أيام على ذمة التحقيقات.



وقد انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.



كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

بداية البلاغ

وكان قد تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر.



وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المتوفى و3 أشخاص)، طرف ثان (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بسبب قيام الطرف الثاني بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثاني على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التي أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.