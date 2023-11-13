حبس تشكيل عصابي بتهمه ارتكاب 21حادث سرقة دراجات نارية بالمنيا

قررت جهات التحقيق ، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا،بتهمة ارتكابه 21 حادث سرقة دراجات نارية بمحافظة المنيا.

كانت البداية بتلقي قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين 4 منهم لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبحوزة اثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين - قصافة حديدية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة "المنيا، أبو قرقاص" قسم شرطة المنيا")، .كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

تفاصيل سرقة عامل لإيرادات محطة وقود في قليوب

كما شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة سرقة مدبره بقيادة عامل في محطة وقود، بالاستيلاء علي أموال إيرادات المحطة وتم كشف الواقعة وضبط المتهمين وأرشدوا عن الأموال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتكثيف تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.

وكان قد تلقى مأمور قسم شرطة قليوب بلاغا من مدير محطة وقود بدائرة القسم بتضرره من قيام عامل بذات المحطة لتكليفه بإيداع مبلغ مالي، حصيلة إيراد المحطة، بأحد البنوك، وعدم التزامه بذلك، بزعم قيام مجهولين يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية، وخطف حقيبة، وبداخلها المبلغ المالي أثناء سيره على مقربة من المحطة.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمود عمرة، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه، و3 آخرين لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق استقلال سيارة مستأجرة، وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله، وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو في حقه من ادعائه بتعرضه لواقعة سرقة، وأضافوا باقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.