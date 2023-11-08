إبراهيم عيسى ينتقد سياسات عبدالناصر: ضيع فلسطين وسيناء

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن السياسة التي انتهجها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فيما يخص بمواجهة اسرائيل وتحرير فلسطين فشلت فشلًا سحيقًا، قائلا: "بنقول عليه زعيم القومية العربية والناس تحبه حتى الان وهو بنفسه مشي في مسار وفشل فشلا سحيق وضيع فلسطين وفوقها سيناء".

وأضاف، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أننا نحترم جمال عبد الناصر وموقفه وسياسته ولكن نختلف معها ونقيمها الآن حتى نتعلم منها ولكن هذا لا يصيب الشخص ولا يجعله موضع اتهام أو كراهية، موضحًا أن عبد الناصر بمسلكه وخطاباته وطريقة تحرير فلسطين بطريقته سقط وفشل.

وتابع: "المفروض الزمن اتغير وجمال عبدالناصر ترك ميراث كارثي وإسرائيل موجودة الآن في غزة وما فعله جمال خلى إسرائيل في قلب غزة والضفة والقدس وهو مات واحنا ليه نمشي وراء أفكار وطرق واستراتيجيات أدت لكارثة".

ضرب الفلسطينيين بالنووي

ونوه إلى أن المنطق الخطابي والحنجوري ومنطق الحرب ضد إسرائيل والذي استخدم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وتحدي النظام الدولي اشتهر في هذه الفترة ولكنه لم ينجح، وجاء أنور السادات وقدم نموذج آخر وهو نموذج السلام وأعاد الأرض.

وأضاف أن هذا المنهج الذي اعتمده أنور السادات حينما اعتمده الفلسطينيين في أوسلو نجحوا ورجع جزء من الأرض ولكن أصدقاء منهج جمال عبد الناصر يخونون أصحاب المنهج الذي نجح على الأرض.

وتابع: "اللي مكن اسرائيل من الشعب الفلسطيني هو المنهج المنيل اللي بنعتمده من خطابات حنجورية وأعطينا الفرصة لليمين الإسلامي واليهودي الذين أفسدوا كل شيء ونعمل أعمال تقوي اليمين الصهيوني وهو عايز ينهي ويضرب بالنووي الشعب الفلسطيني ونكبر جنون اليمين الاسرائيلي ويأتي مجرم حرب زي نتنياهو يفضل يقتل ويموت واحنا ماشيين وفاكرين أن الخطة هتنجح".