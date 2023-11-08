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د. عبدالسند يمامة يكشف موقفه من القضية الفلسطينية وحرب غزة حال فوزه بالرئاسة
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إبراهيم عيسى: حماس تدافع عن مشروعها ولا يهمها فلسطين

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مشاهد المذابح والمجازر في غزة من القاء قنابل وصواريخ وتفجيرات إسرائيلية مستمرة ولا تزال تملء الأسماع وتصدم العيون، موضحا أننا أمام معارك تنتهي بضحايا مدنيين أو نازحين والتعود على تكرار هذه المشاهد امر كارثي.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الكارثة تكمن في تعود المجتمع العربي على نفسه مقتولا أو يعتاد على عجزه أو استمراء فكرة المؤامرة الكونية ووضع نفسه موضع الضحية، مشيرا إلى أن حركة حماس لا تدافع عن القضية الفلسطينية ولكن أفكارها ومشروعاتها.

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وتابع: "الشعب الفلسطيني يعاني وينزح ويعاني ولا يستطيع التوجع من أفعال حركة حماس"، مؤكدا أن حركة حماس غير وطنية تواجه حكومة مختلة يتزعمها نتنياهو مهمتها إبادة الشعب الفلسطينية.


هدنة إنسانية 

ونوه إلى أن الساعات الحالية ربما تثمر بجهود مصر وضغوط أمريكية وصلت مداها من المجتمع المدني الأمريكي الذي يرفض الهُراء من دعم وحشية إسرائيل لهدنة إنسانية، مشيرا إلى أن هناك مظاهرات تحمل عشرات ومئات الالاف تعترض على السياسة الامريكية في غزة.

وأضاف أنه بسبب الضغوط والرأي العام الدولي والوساطات المصرية والعربية ربما تسفر عن هدنة إنسانية قصيرة أو طويلة تؤدي إلى إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات والشاحنات، فضلا على إمكانية عمل تبادل رهائن بحيث تفرج حماس عن رهائن تحمل الجنسيات الأخرى.

وأوضح أن حركة حماس لن تنتهي وستبقى لأنها فكرة وحركة ودعوة ويموت مقاتلين ويأتي غيرهم، ولكن حماس تلعب دورًا تخريبيًا للقضية الفلسطينية ولا تضع الشعب الفلسطيني الذي يعاني في ذهنه ولا خططه.

 

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