المدير العام للإيسيسكو يستقبل وزير خارجية أذربيجان

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيد جيهون بايراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، الذي زار مقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، برفقة وفد أذربيجاني ضم الدكتور مراد حسينوف، نائب وزير الثقافة، والسفير ناظم صمادوف، سفير أذربيجان لدى المغرب.

وفي مستهل اللقاء، الذي حضره عدد من رؤساء القطاعات والإدارات بالمنظمة، رحب الدكتور المالك بالسيد بايراموف، منوها بالشراكة المتميزة والتعاون الكبير بين الإيسيسكو وأذربيجان، التي تعد واحدة من الدول الأعضاء الداعمين لمبادرات وبرامج وأنشطة المنظمة. وعبر عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، على دعمه المتواصل للإيسيسكو.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الأذربيجاني، بما تقوم به الإيسيسكو من أدوار لدعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، مؤكدا تقدير القيادة السياسية في أذربيجان للمنظمة، وحرصها على دعم برامج ومبادرات الإيسيسكو في دولها الأعضاء بمجالات التربية والعلوم والثقافة.

وتطرق اللقاء إلى استعراض أبرز ما تنفذه الإيسيسكو من مبادرات وبرامج، وفي مقدمتها برنامج المهنيين الشباب، الذي أطلقت المنظمة دورته الأولى عام 2022، بدعم مالي من جمهورية أذربيجان، حيث يتيح الفرصة للكفاءات الشابة في العالم الإسلامي لقضاء فترة 24 شهرا من التأهيل المهني في قطاعات وإدارات ومراكز الإيسيسكو. كما تم استعراض أبرز البرامج والمشاريع المشتركة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها احتفالية شوشا عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024.

وعقب اللقاء التقى الدكتور المالك والسيد بايراموف بأعضاء الدفعة الأولى من برنامج المهنيين الشباب، والذين ينتمون إلى 10 دول، حيث هنأ الوزير الأذربيجاني الشباب على اختيارهم للالتحاق بهذا البرنامج المتميز، مؤكدا أنه فرصة لتطوير مهاراتهم القيادية والمهنية، ليساهموا في تحديث مجالات التربية والعلوم والثقافة في دولهم.

وبعد ذلك اصطحب المدير العام للإيسيسكو وزير خارجية أذربيجان، والوفد المرافق له، في جولة بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليا، في إطار الشراكة بين المنظمة ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، والذي يعتمد تقنيات عرض حديثة تروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.