ألمانيا تعتزم إرسال نظامين للدفاع الجوي إلى أوكرانيا

تعتزم "ألمانيا"، إرسال نظامين للدفاع الجوي إلى "أوكرانيا" من طراز "IRIS-T" بحلول نهاية عام 2023، حسبما أفادت صحيفة "NV" الأوكرانية بالإشارة إلى السفير الألماني في كييف مارتن يغير.

ونقلت الصحيفة عن السفير قوله: "الآن يتم نشر ثلاثة أنظمة [IRIS-T] في أوكرانيا، ومن المخطط [نشر] خمسة بحلول نهاية العام".

ووعد السفير بأنه بالإضافة إلى IRIS-T، ستزود ألمانيا أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت إضافية مضادة للطائرات، لكنه لم يحدد عددها وتواريخ التسليم التقريبية.

في وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ألمانيا تخطط لتوريد وسائل إضافية للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

ومن المتوقع تسليم تلك الأسلحة لأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري. وسيتم توريد أنظمة IRIS-T إضافية بعد صنعها.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد صرحت في وقت سابق بأن من الضروري إقامة "مظلة" من الدفاعات الجوية فوق مواقع البنية التحتية الأوكرانية.

زيلينسكي يُصدر قرارًا عاجلاً بشأن الأحكام العُرفية والتعبئة في أوكرانيا

وقّع الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، على القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني بشأن تمديد "حالة الحرب" والتعبئة حتى 14 فبراير 2024، حسبما أفادت وكالة ""نوفوستي"الروسية، مساء الخميس.

وتم نشر الوثائق ذات الصلة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، وتم وضع علامة على كلا العملين على أنهما مُدرجان بتوقيع زيلينسكي.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، أيد البرلمان الأوكراني قوانين تمديد التعبئة وحالة الحرب في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وقد تم تطبيق نظام حالة الحرب في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وأفاد البرلماني الأوكراني أليكسي جونشارينكو أنه كان من المفترض إجراء انتخابات برلمانية في نهاية أكتوبر، ولكن بسبب تمديد حالة الحرب، لن يتم إجراء الانتخابات هذا العام.