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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عصام شيحة: جرائم غزة كشفت عوار منظمات حقوق الإنسان الغربية (فيديو)

عصام شيحة، عضو المجلس
عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في غزة كشف عوار منظمات حقوق الإنسان حول العالم والتي أغمضت نظرها عن مجازر القطاع، معلقا: “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثبتت رغبة مصر في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان”.

ولفت إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية أصبحت صامتة أمام تساؤلاتنا عليها بشأن موقفهم مما يحدث في قطاع غزة، خاصة ظهور عوارهم بمحاباتهم للظالم ضد المظلومين في قطاع غزة، ونسعى في مصر لتطبيق القانون والدستور.

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ونوه إلى أن ما يحدث من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة أثار الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية نتيجة صدامها مع رئيس الحكومة؛ بسبب عدم منعها المتظاهرين ضد ما يحدث في غزة من قيامهم بممارسة حقهم في التظاهر ضد المجازر التي تحدث في القطاع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، : “هذه أول مرة العالم يشاهد جرائم  حرب، من تهجير قسري وقصف للمدنيين والمستشفيات والإسعاف”، منوها أن السوشيال ميديا الآن توثق على الهواء تجبر سلطة الاحتلال الصهيوني وتعديها على حقوق الإنسان في قطاع غزة.

 

 

 

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